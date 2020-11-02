Капітан збірної України стала найрезультативнішою баскетболісткою клубу у грі першості Туреччини

“Чукурова” Ягупової перемогла “Ізміт” у матчі 7 туру чемпіонату Туреччини — 72:67. Українка за 39:13 хвилин набрала 25 очок, 6 підбирань, 9 передач, 5 перехоплень, і стала найрезультативнішою у своїй команді.

Ще одна українка Людмила Науменко за 40 хвилин набрала 7 очок, 6 підбирань, 3 передачі.

Це вже третя поспіль перемога “Чукурови” в чемпіонаті Туреччини. Наразі команда українських збірниць посідає четверту сходинку турнірної таблиці — 4 перемоги в семи матчах.

Додамо, що жіноча збірна України має зіграти два відбіркові матчі чемпіонату Європи. Проти Фінляндії (12 листопада), Бельгії (14 листопада). За рішенням ФІБА ці поєдинки відбудуться в ізольованому місці в Португалії.