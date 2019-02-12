Капитан Нацгвардии требовал 500 долларов за помощь с контрактом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Правоохранителями Объединенных сил задержан взяточник-офицер из состава Национальной гвардии Украины, которого поймали на вымогательстве и получении взятки в 500 долларов за содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в определенной воинской части. Об этом сообщил во вторник представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

"9 февраля 2019 года прекращена преступная деятельность военного должностного лица правоохранительного органа - командира роты резерва одной из в/ч Национальной гвардии, капитана Национальной гвардии Украины, который требовал и получил от гражданина С. неправомерную выгоду в сумме 13800 грн (500 долларов США) за содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в указанной воинской части", - сообщил Лысенко в Facebook.

После получения второй части взятки в сумме 7800 грн, правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды - изъят.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, после чего будет решен вопрос о сообщении последнему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, на Волыни СБУ задержала преступников, которые действовали под видом нацгвардийцев.

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