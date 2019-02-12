Капітан Нацгвардії вимагав 500 доларів за допомогу з контрактом

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Правоохоронцями Об'єднаних сил затримано хабарника-офіцера зі складу Національної гвардії України, якого спіймали на вимаганні та одержанні хабара у 500 доларів за сприяння в підписанні контракту на проходження військової служби у визначеній військовій частині. Про це повідомив у вівторок речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.

"9 лютого 2019 року припинено злочинну діяльність військової службової особи правоохоронного органу - командира роти резерву однієї з в/ч Національної гвардії, капітана Національної гвардії України, який вимагав та одержав від громадянина С. неправомірну вигоду у сумі 13800 грн (500 доларів США) за сприяння в підписанні контракту на проходження військової служби в зазначеній військовій частині", - повідомив Лисенко у Facebook.

Після одержання другої частини хабара у сумі 7800 грн, правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди - вилучено.

Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, після чого буде вирішено питання про повідомлення останньому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Волині СБУ затримала злочинців, які діяли під виглядом нацгвардійців.

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