На Волині СБУ затримала злочинців, які діяли під виглядом нацгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Волині Служба безпеки України (СБУ) затримала учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців. Про це повідомила прес-служба СБУ у Волинській області, передає УНН.
"Співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення низки розбійних нападів на території України", - зазначили у відомстві.
За даними СБУ, зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни, зокрема в Київській області. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ підозрює екс-чоловіка Подкопаєвої у співпраці з ФСБ та шахрайстві
За наявною в СБУ інформацією, бандити планували розширити "географію" своєї злочинної діяльності, для чого прибули з Київщини на Волинь.
Завдяки своєчасним діям правоохоронців зловмисники були затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, правоохоронці перевіряють причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура: СБУ буде доручено розслідування теракту у Керчі
Нагадаємо, Військова прокуратура спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрила на хабарі та затримала начальника відділення продовольчого забезпечення відділу тилового забезпечення Лисичанського прикордонного загону.