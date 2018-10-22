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На Волині СБУ затримала злочинців, які діяли під виглядом нацгвардійців

На Волині СБУ затримала злочинців, які діяли під виглядом нацгвардійців

Київ • УНН

 • 10548 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Волині Служба безпеки України (СБУ) затримала учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців. Про це повідомила прес-служба СБУ у Волинській області, передає УНН.

"Співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення низки розбійних нападів на території України", - зазначили у відомстві.

За даними СБУ, зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни, зокрема в Київській області. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії.

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За наявною в СБУ інформацією, бандити планували розширити "географію" своєї злочинної діяльності, для чого прибули з Київщини на Волинь.

Завдяки своєчасним діям правоохоронців зловмисники були затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, правоохоронці перевіряють причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України.

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Нагадаємо, Військова прокуратура спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрила на хабарі та затримала начальника відділення продовольчого забезпечення відділу тилового забезпечення Лисичанського прикордонного загону.

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