СБУ підозрює екс-чоловіка Подкопаєвої у співпраці з ФСБ та шахрайстві

"На початку вересня до СБУ звернувся громадянин РФ, власник низки комерційних структур, які тимчасово знаходяться в Україні, та постійно проживає в Канаді, із заявою про здирництво і шахрайство стосовно нього. Комерсант повідомив, що під час перебування в місті Києві до нього надійшло кілька пропозицій від посередників, які представляли високопосадовців правоохороних органів РФ. Двоє російських громадян та громадянин України пропонували свої послуги з вирішення питань про закриття кримінальної справи проти його батьків... на території РФ та неоголошення його в розшук по лінії Інтерполу", - зазначив Валендюк.

Зокрема, за його словами, було встановлено, що у столиці України бізнесмен зустрічався з Тимофієм Нагорним, який позиціонує себе як громадський діяч.

"Останній також запропонував свої послуги з посередництва. З шахрайських мотивів Нагорний обіцяв бізнесмену допомогти його проблемам за винагороду 1 млн євро. До вирішення питання він мав залучити Генпрокурора Росії Чайку, скориставшись посередництвом сина екс-генпрокурора Артема Пшонки", - розповів Валендюк.

Начальник ГУ СБУ у Києві та Київській області також зазначив, що було здобуто відомості про вербування ФСБ Росії Нагорного.

Зокрема, за його словами, за задумом ФСБ український громадський діяч повинен був створити в Україні політичну партію для просування інтересів РФ для дестабілізації ситуації в Україні. "Ця структура мала взяти участь у виборах, лобіювати та відстоювати інтереси Росії. Перешкоджати вступу до ЄС та НАТО, порушувати питання про надання російській мові статусу державної", - наголосив він.

2 та 3 жовтня Нагорний та двоє російських громадян були затримані у Києві під час спроби отримати гроші від бізнесмена.

"Нагорному повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та закінченого замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. Тобто, вчинення злочинів, передбачених ч.1ст. 111, ч.2 ст. 15, ч.4 ст.190 ККУ", - додав він.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали колишнього чоловіка відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного за підозрою у державній зраді та шахрайстві.