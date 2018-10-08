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СБУ затримала колишнього чоловіка гімнастки Подкопаєвої

СБУ затримала колишнього чоловіка гімнастки Подкопаєвої

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього чоловіка відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного. Таку інформацію УНН підтвердили в СБУ.

“Дійсно, він затриманий”, — сказали в СБУ, не уточнивши при цьому подробиць.

Водночас, як йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 4 жовтня, суд обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб — до 30 листопада 2018 року з правом внесення застави у розмірі 528,6 тис. грн.

Як стало відомо УНН, Т.Нагорний є фігурантом у справі про шахрайство.

Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з СБУ викрито групу аферистів, які займалися шахрайством із нерухомістю.

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