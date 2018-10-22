СБУ подозревает экс-супруга Подкопаевой в сотрудничестве с ФСБ и мошенничестве

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Киев  •  УНН

 • 9528 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Задержанный бывший муж известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный подозревается в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ и мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сказал на брифинге начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк, передает корреспондент УНН.

"В начале сентября в СБУ обратился гражданин РФ, владелец ряда коммерческих структур, которые временно находятся в Украине и постоянно проживает в Канаде, с заявлением о вымогательстве и мошенничестве в отношении него. Коммерсант сообщил, что во время пребывания в Киеве к нему поступило несколько предложений от посредников, представляющих чиновников правоохранительных органов РФ. Двое российских граждан и гражданин Украины предлагали свои услуги по решению вопросов о закрытии уголовного дела против его родителей... на территории РФ и необъявления его в розыск по линии Интерпола", - отметил Валендюк.

В частности, по его словам, было установлено, что в столице Украины бизнесмен встречался с Тимофеем Нагорным, который позиционирует себя как общественный деятель.

"Последний также предложил свои услуги по посредничеству. С мошеннических мотивов Нагорный обещал бизнесмену помочь его проблемам за вознаграждение в 1 млн евро. К решению вопроса он должен был привлечь Генпрокурора России Чайку, воспользовавшись посредничеством сына экс-генпрокурора Артема Пшонки", - рассказал Валендюк.

Начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области также отметил, что было добыто сведения о вербовке ФСБ России Нагорного.

В частности, по его словам, по замыслу ФСБ украинский общественный деятель должен был создать в Украине политическую партию для продвижения интересов РФ для дестабилизации ситуации в Украине. "Эта структура должна была принять участие в выборах, лоббировать и отстаивать интересы России. Препятствовать вступлению в ЕС и НАТО, ставить вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного", - подчеркнул он.

2 и 3 октября Нагорный и двое российских граждан были задержаны в Киеве при попытке получить деньги от бизнесмена.

"Нагорному сообщено о подозрении в совершении государственной измены и законченного покушения на мошенничество в особо крупных размерах. То есть, совершении преступлений, предусмотренных ч.1ст. 111, ч.2 ст. 15 ч.4 ст.190 УКУ", - добавил он.

Напомним, сотрудники СБУ задержали бывшего мужа известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного по подозрению в государственной измене и мошенничестве.

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