В зоні ООС на хабарі викрили лисичанського прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Військова прокуратура спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрила на хабарі та затримала начальника відділення продовольчого забезпечення відділу тилового забезпечення Лисичанського прикордонного загону. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"За процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону об’єднаних сил слідчим слідчого управління ГУНП в Луганській області спільно зі співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 20.10.2018 за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 46 тис. грн затримано начальника відділення продовольчого забезпечення відділу тилового забезпечення Лисичанського прикордонного загону", - зазначили у повідомленні прес-служби.
Як повідомили у відомстві, слідчі встановили, що посадовець вимагав від представника одного із ТОВ 46 тисяч гривень у якості "відкату" від вартості поставлених до Лисичанського прикордонного загону продуктів харчування, згідно з договором поставки. Одразу після одержання неправомірної вигоди прикордонника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
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Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. До суду направлено клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, громадянин України намагався провезти через КПВВ "Майорське" 150 гаджетів в обшивці автомобіля.