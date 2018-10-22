В зоні ООС на хабарі викрили лисичанського прикордонника

"За процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону об’єднаних сил слідчим слідчого управління ГУНП в Луганській області спільно зі співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 20.10.2018 за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 46 тис. грн затримано начальника відділення продовольчого забезпечення відділу тилового забезпечення Лисичанського прикордонного загону", - зазначили у повідомленні прес-служби.

Як повідомили у відомстві, слідчі встановили, що посадовець вимагав від представника одного із ТОВ 46 тисяч гривень у якості "відкату" від вартості поставлених до Лисичанського прикордонного загону продуктів харчування, згідно з договором поставки. Одразу після одержання неправомірної вигоди прикордонника затримали в порядку ст. 208 КПК України.



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Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. До суду направлено клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, громадянин України намагався провезти через КПВВ "Майорське" 150 гаджетів в обшивці автомобіля.