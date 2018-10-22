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В зоне ООС на взятке разоблачили лисичанского пограничника

В зоне ООС на взятке разоблачили лисичанского пограничника

Киев  •  УНН

 • 8085 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке и задержала начальника отделения продовольственного обеспечения отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда. Об этом сообщил отдел связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона объединенных сил следователем следственного управления ГУНП в Луганской области совместно с сотрудниками ГО БКОП ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях 20.10.2018 за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 46 тыс. грн задержан начальник отделения продовольственного обеспечения отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда", - отметили в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в ведомстве, следователи установили, что чиновник требовал от представителя одного из ООО 46000 гривен в качестве "отката" от стоимости поставленных в Лисичанский пограничный отряда продуктов питания, согласно договору поставки. Сразу после получения неправомерной выгоды пограничника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. В суд направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера, 21 октября, гражданин Украины пытался провезти через КПВВ "Майорское" 150 гаджетов в обшивке автомобиля.

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