Українець намагався незаконно провезти в ОРДЛО 150 гаджетів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Громадянин України намагався провезти через КПВВ "Майорське" 150 гаджетів в обшивці автомобіля. Про це повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил, передає УНН.
"Співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ДФС України, які включені до складу Об’єднаних сил, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України під час несення служби на КПВВ "Майорське", виявлено факт незаконного переміщення товаро-матеріальних цінностей", - йдеться у повідомленні відомства.
Як уточнили в прес-службі ООС, в ході проведення поглибленого огляду транспортного засобу Peugeot Expert під обшивкою автомобіля та обладнаних потаємних місцях між пасажирськими сидіннями були виявлені 148 мобільних телефонів та 2 планшети на загальну суму 600 тис. гривень. Їх громадянин України намагався приховано перевезти до тимчасово окупованої території України.
На підставі зібраних матеріалів представники ДФС відносно порушника склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-3 КупАП.
Нагадаємо, підприємець намагався ввезти до ОРДЛО контрабандну партію мобільних телефонів відомих брендів вартістю понад півмільйона гривень. Крім того, він намагався “вирішити питання” його пропуску за допомогою хабара.