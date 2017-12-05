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Капитан "Динамо" посетил раненых бойцов АТО

Капитан "Динамо" посетил раненых бойцов АТО

Киев  •  УНН

 • 17566 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук посетил бойцов АТО в военном госпитале. Об этом говорится на официальной странице ультрас столичного клуба, передает УНН.

"Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вместе с представителем нашего движения и волонтерами посетили "Главный военный клиническый госпиталь", чтобы посетить бойцов, которые получили ранения во время войны на Донбассе", - говорится в записи.

Отмечено, что бойцам были переданы сувенирные мячи, журналы с автографами, фрукты и другая необходимая помощь.

Заметим, что плеяда футболистов: Николай Морозюк, Евгений Хачериди, Максим Коваль, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев и один из тренеров "Динамо" Олег Лужный также посетили раненых героев.

Напомним, что столичный клуб проводил спарринг с победителем Лиги АТО.

Как сообщал УНН, донецкий "Шахтер" в специальных футболках выходил на матч в поддержку ВСУ.

 

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