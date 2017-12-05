Капітан "Динамо" відвідав поранених бійців АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук відвідав бійців АТО у військовому госпіталі. Про це йдеться на офіційній сторінці ультрас столичного клубу, передає УНН.
"Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук разом з представником нашого руху та волонтерами завітали до "Головного військового клінічного госпіталю", щоб відвідати бійців, які отримали поранення під час війни на Донбасі", - йдеться в записі.
Зазначено, що бійцям були передані сувенірні м'ячі, журнали з автографами, фрукти та інша необхідна допомога.
Зауважимо, що плеяда футболістів: Микола Морозюк, Євген Хачеріді, Максим Коваль, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв та один із тренерів "Динамо" Олег Лужний, також відвідали поранених героїв.
Нагадаємо, що столичний клуб проводив спаринг із переможцем Ліги АТО.
Як повідомляв УНН, донецький "Шахтар" у спеціальних футболках виходив на матч задля підтримки ЗСУ.