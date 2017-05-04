Капиталовложения в недвижимость Киева в апреле выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В течение апреля 2017 года объем капиталовложений в недвижимость Киева составил 23 млн. 778 тыс. долл. США, что на 22% выше показателей марта 2017 года. Количество сделок выросло на 2,4%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал специализированного сайта Столичная недвижимость.
Сегмент до 50 тыс. долл. в апреле занял долю 38% от общего количества операций. Здесь приобретались преимущественно 1-2-комнатные квартиры в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Соломенском, Подольском, Шевченковском районах.
В сегменте 50-100 тыс. долл. проведено 41% операций. Здесь продавались преимущественно 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском, Оболонском, Дарницком, Шевченковском, Соломенском районах.
Ценовая категория от 100 до 250 тыс. долл. по итогам апреля составила 21%. Фаворитами данной категории были объекты в Голосеевском, Соломенском, Печерском, Оболонском и Шевченковском.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.
Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также, напомним, недавно "Киевгорстрой" ввел совершенно новую программу ипотечного кредитования "От мечты - к действиям" с рекордно низким процентом годовых.
Условия программы: на условиях новой ипотечной программы инвестор имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения с процентной ставкой в 5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев). Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.
В случае, если срок предоставления ипотеки длиннее, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года - 24% годовых.