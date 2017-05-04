Капіталовкладення в нерухомість Києва в квітні зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Протягом квітня 2017 року обсяг капіталовкладень у нерухомість Києва склав 23 млн. 778 тис. дол. США, що на 22% вище показників березня 2017 року. Кількість угод зросла на 2,4%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію спеціалізованого сайту Столична нерухомість.
Сегмент до 50 тис. дол. у квітні зайняв частку 38% від загальної кількості операцій. Тут купувалися переважно 1-2-кімнатні квартири в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Солом'янському, Подільському, Шевченківському районах. У сегменті 50-100 тис. дол. проведено 41% операцій. Тут продавалися переважно 2-3-кімнатні квартири в Голосіївському, Печерському, Оболонському, Дарницькому, Шевченківському, Солом'янському районах. Цінова категорія від 100 до 250 тис. дол. за підсумками квітня склала 21%. Фаворитами даної категорії були об'єкти в Голосіївському, Солом'янському, Печерському, Оболонському та Шевченківському районах.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, особливо в новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло в новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має більш ніж 60-річну історію роботи. Тим більше, що в компанії діють знижки від 10 до 20% на деякі квартири в новобудовах. Також, нагадаємо, нещодавно “Київміськбуд” запровадив абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних.
Умови програми: на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.
У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1 та 2 рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3 року — 24% річних.