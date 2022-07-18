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Канцлер ФРГ заявил, что ЕС больше не может позволить себе вето отдельных стран во внешней политике

Канцлер ФРГ заявил, что ЕС больше не может позволить себе вето отдельных стран во внешней политике

Киев • УНН

 • 222473 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Европейский Союз больше не может позволить себе сохранять право вето на национальном уровне при принятии решений о внешней политике и политике безопасности ЕС, если хочет сохранить ведущую роль в мировой политике, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет УНН с ссылкой на Reuters.

Война москвы в Украине делает единство в Европе еще более насущным и усиливает давление с целью положить конец "эгоистичной блокаде" европейских решений отдельными государствами-членами, сказал Шольц в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine в воскресенье.

Цитата

"Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если мы хотим, чтобы нас продолжали слышать в мире конкурирующих больших государств", - добавил он.

Детали

Шольц столкнулся с критикой со стороны Киева и других западных союзников за то, что Германия не заняла ведущей позиции в ситуации с Украиной, против которой рф развязала войну. Шольц отверг эти обвинения.

Вторжение рф в Украину, как отмечается, вызвало серьезные изменения в оборонной политике Германии после десятилетий военной сдержанности. Конфликт также подтолкнул Берлин к более активной внешнеполитической роли в глобальном масштабе, чему способствовало его председательство в "Группе семи" в этом году, отмечает издание.

Шольц сказал, что G7 и другие страны могли бы работать вместе, чтобы найти решения относительно мирового продовольственного кризиса, изменения климата и пандемии, если Германия возьмет на себя ответственность за Европу и мир.

Он сказал, что в ближайшие месяцы Германия внесет предложения по общей европейской миграционной политике, укреплению европейской обороны, технологическому суверенитету и демократической устойчивости.

Ранее

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз должен пересмотреть процесс принятия решений – с обсуждением возможности отказа от одноголосности по вопросам внешней политики. 

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