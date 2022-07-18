Канцлер ФРГ заявил, что ЕС больше не может позволить себе вето отдельных стран во внешней политике

Война москвы в Украине делает единство в Европе еще более насущным и усиливает давление с целью положить конец "эгоистичной блокаде" европейских решений отдельными государствами-членами, сказал Шольц в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine в воскресенье.

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"Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если мы хотим, чтобы нас продолжали слышать в мире конкурирующих больших государств", - добавил он.

Детали

Шольц столкнулся с критикой со стороны Киева и других западных союзников за то, что Германия не заняла ведущей позиции в ситуации с Украиной, против которой рф развязала войну. Шольц отверг эти обвинения.

Вторжение рф в Украину, как отмечается, вызвало серьезные изменения в оборонной политике Германии после десятилетий военной сдержанности. Конфликт также подтолкнул Берлин к более активной внешнеполитической роли в глобальном масштабе, чему способствовало его председательство в "Группе семи" в этом году, отмечает издание.

Шольц сказал, что G7 и другие страны могли бы работать вместе, чтобы найти решения относительно мирового продовольственного кризиса, изменения климата и пандемии, если Германия возьмет на себя ответственность за Европу и мир.

Он сказал, что в ближайшие месяцы Германия внесет предложения по общей европейской миграционной политике, укреплению европейской обороны, технологическому суверенитету и демократической устойчивости.

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