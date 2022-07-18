Канцлер ФРН заявив, що ЄС більше не може дозволити собі вето окремих країн у зовнішній політиці

Війна москви в Україні робить єдність у Європі ще більш нагальною і посилює тиск з метою покласти край "егоїстичній блокаді" європейських рішень окремими державами-членами, сказав Шольц у статті, опублікованій у газеті Frankfurter Allgemeine у ​​неділю.

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"Ми просто більше не можемо дозволити собі національне вето, наприклад, у зовнішній політиці, якщо ми хочемо, щоб нас продовжували чути у світі великих держав, що конкурують", - додав він.

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Шольц зіткнувся з критикою з боку Києва та інших західних союзників за те, що Німеччина не зайняла провідної позиції в ситуації з Україною, проти якої рф розв'язала війну. Шольц відкинув ці звинувачення.

Вторгнення рф в Україну, як зазначається, викликало серйозні зміни в оборонній політиці Німеччини після десятиліть військової стриманості. Конфлікт також підштовхнув Берлін до більш активної зовнішньополітичної ролі у глобальному масштабі, чому сприяло його головування у "Групі семи" цього року, відзначає видання.

Шольц сказав, що G7 та інші країни могли б працювати разом, щоб знайти рішення щодо світової продовольчої кризи, зміни клімату та пандемії, якщо Німеччина візьме на себе відповідальність за Європу та світ.

Він сказав, що найближчими місяцями Німеччина внесе пропозиції щодо спільної європейської міграційної політики, зміцнення європейської оборони, технологічного суверенітету та демократичної стійкості.

Раніше

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що ЄС повинен переглянути процес ухвалення рішень - з обговоренням можливості відмови від одностайності з питань зовнішньої політики.