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Канцлер ФРГ Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину

Киев • УНН

 • 246672 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает окончательное решение о предоставлении Украине высококачественных танков для борьбы с россией, несмотря на давление со стороны нескольких других высших должностных лиц. Об этом изданию Politico сообщили четверо чиновников, ознакомленных с ситуацией, пишет УНН.

Канцлер ФРГ Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину

Детали

План, предложенный вице-канцлером Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает предоставление 100 танков Украине. Ожидалось, что окончательное решение о помощи примут на этой неделе.

Однако, по словам чиновников, план находится в подвешенном состоянии, поскольку Шольц утверждает, что нужно согласовать позиции с западными союзниками, прежде чем отправлять тяжелое военное оборудование.

В среду канцлер, отвечая на вопрос журналистов о поставке танков, отметил, что страна “принимает все, что правильно и разумно”. В то же время он добавил, что будет координировать свои действия с партнерами из ЕС и НАТО, чтобы гарантировать “одинаковое предоставление” военной помощи Украине.

“Я считаю, что это именно тот вопрос, где было бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь”, - добавил Шольц.

Напомним

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Германия является главным препятствием для усиления санкций против россии.

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