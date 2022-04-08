Канцлер ФРГ Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину

Детали

План, предложенный вице-канцлером Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает предоставление 100 танков Украине. Ожидалось, что окончательное решение о помощи примут на этой неделе.

Однако, по словам чиновников, план находится в подвешенном состоянии, поскольку Шольц утверждает, что нужно согласовать позиции с западными союзниками, прежде чем отправлять тяжелое военное оборудование.

В среду канцлер, отвечая на вопрос журналистов о поставке танков, отметил, что страна “принимает все, что правильно и разумно”. В то же время он добавил, что будет координировать свои действия с партнерами из ЕС и НАТО, чтобы гарантировать “одинаковое предоставление” военной помощи Украине.

“Я считаю, что это именно тот вопрос, где было бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь”, - добавил Шольц.

Напомним

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Германия является главным препятствием для усиления санкций против россии.



