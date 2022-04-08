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Канцлер ФРН Шольц затримує постачання німецьких танків в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц затримує остаточне рішення щодо надання Україні високоякісних танків для боротьби з росією, попри тиск з боку кількох інших вищих посадових осіб. Про це виданню Politico повідомили четверо посадовців, ознайомлених з ситуацією, пише УНН.

Канцлер ФРН Шольц затримує постачання німецьких танків в Україну

Деталі

План, запропонований віцеканцлером Робертом Хабеком і міністром закордонних справ Анналеною Бербок, передбачає надання 100 танків Україні. Очікувалося, що остаточне рішення про допомогу приймуть цього тижня.

Проте, за словами посадовців, план у підвішеному стані, оскільки Шольц стверджує, що потрібно погодити позиції із західними союзниками, перш ніж надсилати важке військове обладнання.

У середу канцлер, відповідаючи на запитання журналістів про постачання танків, зазначив, що країна “ухвалює все, що правильно і розумно”. Водночас він додав, що координуватиме свої дії з партнерами з ЄС та НАТО, щоб гарантувати “однакове надання” військової допомоги Україні.

“Я вважаю, що це саме те питання, де було б серйозною помилкою для Німеччини взяти особливу роль і особливий шлях”, - додав Шольц.

Нагадаємо

За словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, Німеччина є головною перешкодою для посилення санкцій проти росії.

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