Канцлер Австрии провел "открытые и жесткие" переговоры с путиным в Москве

Детали

В заявлении после встречи Нехаммер сказал, что дискуссия с путиным была "очень прямой, открытой и жесткой". Он добавил, что его важнейшим посланием путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что "в войне есть только те, кто проиграл с обеих сторон".

Цитата

"Я вспомнил о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и ​​подчеркнул, что все виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Я также недвусмысленно заявил президенту путину, что санкции против россии останутся в силе и будут продолжать усиливаться, пока в Украине будут умирать люди ", - сказал Нехаммер.

"Я только что приехал из Украины и собственными глазами видел безмерные страдания, причиненные российской агрессивной войной. Поездка в Москву и переговоры с президентом путиным для меня обязанность. Обязанность по чувству ответственности не оставить камню на камне, чтобы добиться прекращения боевых действий или, по крайней мере, гуманитарного прогресса для страдающего гражданского населения Украины. Для меня нет альтернативы поиску прямых переговоров и с россией, несмотря на все большие разногласия", — говорится в заявлении Нехаммера.

"ЕС более сплочен, чем когда-либо, в этом вопросе. Я также дал понять президенту россии, что крайне необходимы гуманитарные коридоры для доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города, а также для вывоза женщин, детей и раненых. Я сейчас вернулся, чтобы проинформировать наших европейских партнеров о моем разговоре с президентом россии и обсудить дальнейшие шаги", - сказал он.

Добавим

Представитель Нехаммера заявил в понедельник днем, что встреча состоялась в официальной резиденции путина в Ново-Огареве под Москвой.

Австрийские СМИ, в частности газета Kronen Zeitung, сообщили, что встреча закончилась примерно за 90 минут.

Партнер Нехаммера из коалиции, левые зеленые, пошли еще дальше, раскритиковав визит, тогда как Германия приветствовала переговоры.

Накануне Нехаммер посетил Украину в субботу, чтобы продемонстрировать "политическую поддержку" Киева.

Подтверждая свой визит в Москву в воскресенье, Нехаммер назвал вторжение в Украину "российской агрессивной войной" и призвал к ее прекращению, а также к прекращению огня и создания гуманитарных коридоров.

Дополнение

Нехаммер стал первым лидером Европейского союза, который встретился с путиным с того времени, как 24 февраля он приказал своим войскам вторгнуться в Украину.

Хотя в целом Австрия поддерживает более тесные связи с Москвой, чем большинство Европейского Союза, в последнее время это не так.

Нехаммер выразил солидарность с Украиной в связи с российским вторжением и осудил очевидные военные преступления россии, тогда как его правительство присоединилось к другим странам ЕС в высылке российских дипломатов, хотя это лишь часть великого русского дипломатического присутствия там.