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Канцлер Австрії провів "відкриті та жорсткі" переговори з путіним у Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Канцлер Австрії Карл Нехаммер провів "прямі, відкриті та жорсткі" переговори з президентом росії володимиром путіним у Москві в понеділок. Візит викликав неоднозначну реакцію європейців, включаючи подив, скептицизм та засудження. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Канцлер Австрії провів "відкриті та жорсткі" переговори з путіним у Москві

Деталі

У заяві після зустрічі Нехаммер сказав, що дискусія з путіним була "дуже прямою, відкритою та жорсткою". Він додав, що його найважливішим посланням путіну було те, що війна в Україні має закінчитися, тому що "у війні є лише ті, хто програв з обох боків".

Цитата

"Я згадав про серйозні військові злочини у Бучі та інших місцях і наголосив, що всі винні у них мають бути притягнуті до відповідальності. Я також недвозначно заявив президенту путіну, що санкції проти росії залишаться в силі і продовжуватимуть посилюватися доти, доки в Україні помиратимуть люди", — сказав Нехаммер.

"Я щойно приїхав з України і на власні очі бачив безмірні страждання, завдані російською агресивною війною. Поїздка до Москви та переговори з президентом путіним для мене обов'язок. Обов'язок із почуття відповідальності не залишити каменю на камені, щоб домогтися припинення бойових дій або, принаймні, гуманітарного прогресу для громадянського населення України, що страждає. Для мене немає альтернативи пошуку прямих переговорів і з росією, незважаючи на всі великі розбіжності", — йдеться у заяві Нехаммера.

"ЄС більш згуртований, ніж будь-коли, у цьому питанні. Я також дав зрозуміти президенту росії, що вкрай необхідні гуманітарні коридори для доставки питної води та продовольства до обложених міст, а також для вивезення жінок, дітей та поранених. Я зараз повернуся, щоб проінформувати наших європейських партнерів про мою розмову з президентом росії та обговорити подальші кроки", — сказав він.

Додамо

Представник Нехаммера заявив у понеділок вдень, що зустріч відбулася в офіційній резиденції путіна у Ново-Огарьові під Москвою.

Австрійські ЗМІ, зокрема газета Kronen Zeitung, повідомили, що зустріч закінчилася приблизно за 90 хвилин.

Партнер Нехаммера з коаліції, ліві зелені, пішли ще далі, розкритикувавши візит, тоді як Німеччина вітала переговори.

Напередодні Нехаммер відвідав Україну в суботу, щоб продемонструвати "політичну підтримку" Києва.

Підтверджуючи свій візит до Москви в неділю, Нехаммер назвав вторгнення в Україну "російською агресивною війною" та закликав до її припинення, а також до припинення вогню та створення гуманітарних коридорів.

Доповнення

Нехаммер став першим лідером Європейського союзу, який зустрівся з путіним з того часу, як 24 лютого він наказав своїм військам вторгнутися в Україну.

Хоча в цілому Австрія підтримує тісніші зв'язки з Москвою, ніж більшість Європейського Союзу, останнім часом це не так.

Нехаммер висловив солідарність з Україною у зв'язку з російським вторгненням та засудив очевидні військові злочини росії, тоді як його уряд приєднався до інших країн ЄС у висилці російських дипломатів, хоча це лише частина великої російської дипломатичної присутності там.

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