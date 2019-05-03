Канцлер Австрии провел телефонный разговор с Зеленским

"Сегодня был дружеский телефонный звонок с назначенным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией. Важно, наконец, достичь прогресса в осуществлении Минского соглашения, с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины", - написал Курц.

Напомним, по итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.