Канцлер Австрии провел телефонный разговор с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня, канцлер Австрии Курц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, победившим на президентских выборах Украины. Он заверил, что Вена поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом канцлер Австрии написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Сегодня был дружеский телефонный звонок с назначенным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией. Важно, наконец, достичь прогресса в осуществлении Минского соглашения, с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины", - написал Курц.
Напомним, по итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.