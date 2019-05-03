Канцлер Австрії провів телефонну розмову з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, канцлер Австрії Себастьян Курц провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, який переміг на президентських виборах України. Він запевнив, що Відень підтримує територіальну цілісність України. Про це канцлер Австрії написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Сьогодні був дружній телефонний дзвінок з призначеним президентом України Володимиром Зеленським. Україна залишається важливим партнером для Австрії та ЄС, ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи та боротьбу з корупцією. Важливо, нарешті, досягти прогресу в імплементації Мінської угоди, з повною повагою до територіальної цілісності і суверенітету України", - написав Курц.
Нагадаємо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.