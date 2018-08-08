Канцелярия Мэй приветствует новые антироссийские санкции США из-за дела Скрипалей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приветствует новые антироссийские санкции США в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Press Association.
“Соединенное Королевство приветствует эти дополнительные действия со стороны нашего союзника — США. Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, ее провокационная, безрассудная поведение не останется без ответа”, — приводит агентство текст заявления премьерской канцелярии.
Как ранее информировал УНН, Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипач в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.