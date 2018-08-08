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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14294 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Канцелярія Мей вітає нові антиросійські санкції США через справу Скрипаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Канцелярія прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей вітає нові антиросійські санкції США у зв’язку з інцидентом у Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Press Association.

Канцелярія Мей вітає нові антиросійські санкції США через справу Скрипаль

“Сполучене Королівство вітає ці додаткові дії із боку нашого союзника — Сполучених Штатів. Потужна міжнародна реакція на використання хімічної зброї на вулицях Солсбері посилає недвозначний сигнал Росії, що її провокаційна, безрозсудна поведінка не залишиться без відповіді”, — наводить агентство текст заяви прем’єрської канцелярії.

Як раніше інформував УНН, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

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