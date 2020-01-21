Кандидат в главы "скорой" Киева отказалась общаться с журналистами

Так, после завершения процедуры раскрытия документов, в ответ на просьбу пообщаться Стахова заявила, что не будет давать комментариев до 28 января — то есть до дня, когда конкурсная комиссия выберет нового главу Центра.

Заметим, при вскрытии документов, которое состоялось сегодня в здании Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, под стенами департамента собралось из-десяток митингующих в поддержку Стаховой.

Люди пришли с плакатами “Стахова вперед” и “За скорую, которая нам дорога”. В комментарии УНН они назвались работниками скорой и заявили, что требуют “достойных условий труда”, нового оборудования, высших заработных план и полной смены руководства ЦЭМП и МК. Медики сообщили, что доверяют Стаховой, хотя ее “предвыборной” программы об изменениях работы центра они не видели.

Участники акции также заявили, что 28 января также планируют собраться на очередную акцию. После окончания раскрытия документов и беседы с комиссией, Стахова вышла и пообщалась с митингующими. О чем был разговор, УНН неизвестно. После этого люди разошлись.

Стоит заметить также, что во время самого раскрытия документов, на котором присутствовал корреспондент УНН, стало известно, что из шести кандидатов все документы в надлежащей форме подало только два претендента — сама Стахова и предыдущий глава ЦЭМП и МК Анатолий Вершигора. Следовательно, они являются двумя главными кандидатами на замещение должности.