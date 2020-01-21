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Кандидатка в очільники "швидкої" Києва відмовилась спілкуватись із журналістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У вівторок, після розкриття документів претендентів на заміщення вакантної посади Директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, одна з кандидатів на посаду — голова первинної профспілкової організації ЦЕМД та МК Наталія Стахова відмовилась спілкуватись з журналістами УНН.

Кандидатка в очільники "швидкої" Києва відмовилась спілкуватись із журналістами

Так, після завершення процедури розкриття документів, у відповідь на прохання поспілкуватись Стахова заявила, що не даватиме коментарів до 28 січня — тобто до дня, коли конкурсна комісія обере нового очільника Центру.

Зауважимо, під час розкриття документів, яке відбулось сьогодні в будівлі Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, під стінами департаменту зібралось з-десяток мітингувальників на підтримку Стахової.

Люди прийшли з плакатами “Стахова вперед” та “За швидку, яка нам дорога”. В коментарі УНН вони назвались працівниками швидкої та заявили, що вимагають “гідних умов праці”, нового обладнання, вищих заробітних план та повної зміни керівництва ЦЕМД та МК. Медики повідомили, що довіряють Стаховій, хоча її “передвиборчої” програми щодо змін роботи центру вони не бачили.

Учасники акції також заявили, що 28 січня також планують зібратись на чергову акцію. Після закінчення розкриття документів та бесіди з комісією, Стахова вийшла та поспілкувалась з мітингарями. Про що була розмова, УНН не відомо. Після цього люди розійшлись.

Варто зауважити також, що під час самого розкриття документів, на якому був присутній кореспондент УНН, стало відомо, що з шести кандидатів всі документи у належній формі подало лише два претенденти — сама Стахова та попередній очільник ЦЕМД та МК Анатолій Вершигора. Отже, вони є двома головними кандидатами на заміщення посади.

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