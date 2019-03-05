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Кандидаты в президенты должны отчитываться о политической агитации в соцсетях - аналитик

Кандидаты в президенты должны отчитываться о политической агитации в соцсетях - аналитик

Киев  •  УНН

 • 13220 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Кандидаты в президенты должны отчитываться о каждой копейке, потраченную из избирательных фондов. Но будут ли кандидаты отчитываться о рекламе в социальных сетях, пока не понятно. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН рассказал аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

"Сотрудники или распорядители избирательных фондов кандидатов могут заключать соглашения по продвижению политической агитации в социальных сетях. С точки зрения объемов этой рекламы и ее финансирования, мы еще сейчас не можем узнать, сколько ее, потому что не было промежуточного финансового отчета кандидатов на пост президента Украины. И поэтому мы сейчас через побочные другие признаки и анализ социальных сетей пытаемся оценить объемы этой рекламы. Но будет интересно посмотреть на фонды кандидатов и их отчетность по этому поводу", - сообщил аналитик.

Кандидат в президенты должен тратить средства на избирательную агитацию с собственного избирательного фонда. Информацию о потраченных деньгах он должен подавать в промежуточном и общем отчетах в ЦИК.

"Любая копейка, гривна, которая расходуется кандидатом на выборах, должна быть из избирательного фонда. Если мы видим платную рекламу в социальных сетях, это означает, что это избирательные расходы. И большой вопрос сейчас: как в отчетах это будет отражено и вообще будет ли указано?" - отметил Клюжев.

К слову, в Законе Украины "О выборах Президента Украины", в частности, в статье 43 "Порядок формирования избирательного фонда и использование его средств", указано, что избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины формирует за счет собственных средств, за счет партии, выдвинувшей кандидата, а также добровольных взносов лиц, в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине", имеющих право осуществлять взносы в поддержку партий. А контроль за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов осуществляет Центральная избирательная комиссия и учреждение банка, в котором открыт счет избирательного фонда.

Как сообщал УНН, в Украине заработала информационно-аналитическая система "Выборы-2019", которая позволяет проверить онлайн информацию о нарушениях на выборах, их количестве, географическом расположении, типе и процессуальном статусе каждого правонарушения.

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