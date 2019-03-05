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Кандидати у президенти мають звітувати про політичну агітацію у соцмережах - аналітик

Кандидати у президенти мають звітувати про політичну агітацію у соцмережах - аналітик

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Кандидати у президенти мають звітувати про кожну копійку, витрачену з виборчих фондів. Та чи звітуватимуть кандидати про рекламу у соціальних мережах, поки що не зрозуміло. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту УНН розповів аналітик Громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев.

“Працівники чи розпорядники виборчих фондів кандидатів можуть укладати угоди щодо просування політичної агітації в соціальних мережах. З точки зору обсягів цієї реклами і її фінансування, ми ще зараз не можемо дізнатися, скільки її, тому що не було проміжного фінансового звіту кандидатів на пост президента України. І тому ми зараз через побічні інші ознаки і аналіз соціальних мереж намагаємося оцінити обсяги цієї реклами. Але буде цікаво подивитися на фонди кандидатів і їхню звітність щодо цього”, - повідомив аналітик.

Кандидат у президенти повинен витрачати кошти на виборчу агітацію з власного виборчого фонду. Інформацію про витрачені гроші він має подавати у проміжному і загальному звітах до ЦВК.

“Будь-яка копійка, гривня, яка витрачається кандидатом на виборах, має бути з виборчого фонду. Якщо ми бачимо платну рекламу в соціальних мережах, це означає, що це виборчі витрати. І велике питання зараз: як у звітах це буде відображено і чи взагалі буде вказано?” - зазначив Клюжев.

До слова, у Законі України "Про вибори Президента України", зокрема, у статті 43 "Порядок формування виборчого фонду та використання його коштів", зазначено, що виборчий фонд кандидат на пост Президента України формує за рахунок власних коштів, за кошти партії, яка висунула кандидата, а також добровільних внесків осіб, які, відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні", мають право здійснювати внески на підтримку партій. А контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснює Центральна виборча комісія та установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду.

Як повідомляв УНН, в Україні запрацювала інформаційно-аналітична система "Вибори-2019", яка дозволяє перевірити онлайн інформацію щодо порушень на виборах, їхню кількість, географічне розташування, тип та процесуальний статус кожного правопорушення.

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