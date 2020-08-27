Кандидаты на местных выборах не должны подавать декларации - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) разъяснило, должны ли кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов, а также лица, которые баллотируются на должности сельских, поселковых, городских голов и избранные на эти должности, подавать декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Кандидаты, которые баллотируются в депутаты местных советов и ВР АР Крым и на должности глав местных органов власти не должны подавать декларации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что однако, лицо должно подать декларацию "кандидата на должность" за прошлый год, если:
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- оно избрано депутатом ВР АР Крым или местного совета. Декларация должна быть подана в течение 15 календарных дней со дня открытия первой сессии совета;
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- оно избрано сельским, поселковым или городским головой. Декларацию необходимо подать в течение 15 календарных дней после принесения присяги на пленарном заседании соответствующего совета, на котором территориальной избирательной комиссией объявляется решение об избрании и регистрации лица.
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Добавляется, что если лицо уже подавало декларацию за прошлый год, то подавать декларацию повторно не нужно.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции предоставило разъяснение относительно права политических партий осуществлять благотворительную деятельность. Следовательно, это запрещено в период избирательного процесса, с 5 сентября.