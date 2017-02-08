Новый глава Нацполиции имеет квартиру под Киевом - декларация

Согласно декларации, С.Князев живет на зарплату. Владеет квартирой 74,9 кв. м в Броварах, двумя земельными участками в Киевской и Житомирской областях по 1 000 кв.м каждый. Автомобиля не имеет.

При этом указано, что он в 2015 году получил 183 тыс. 665 грн, 54 тыс. 908 грн, 27 тыс. заработной платы по основному месту работы, 6 тыс. 252 г. зарплаты по совместительству.

Также он имеет доход от отчуждения недвижимого имущества - 366 тыс. 22 грн.

Но по информации ресурса "народного НАПК", у якобы его сожительницы семь квартир, земельные участки и элитные авто.

Напомним, Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева.

Накануне А.Аваков предложил В.Гройсману кандидатуру С.Князева на должность главы Нацполиции.

А.Аваков отметил, что предложил кандидатуру С.Князева по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 г. по 6 февраля 2017 года.

Напомним, консультативная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, одного из которых должен избрать министр внутренних дел и утвердить правительство.