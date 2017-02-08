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Новий голова Нацполіції має квартиру під Києвом - декларація

Київ • УНН

 • 8845 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. В електронній декларації затвердженого урядом на посаду голови Національної поліції Сергія Князєва зазначено, що він має у володінні квартиру і частину іншої квартири під Києвом: в Броварах та в селищі Чабани, передає УНН.

Новий голова Нацполіції має квартиру під Києвом - декларація

Відповідно до декларації, С.Князєв живе на зарплату. Володіє квартирою 74,9 кв. м в Броварах, двома земельними ділянками в Київській і Житомирській областях по 1000 кв. м кожна. Автомобіля не має.

При цьому вказано, що він у 2015 році отримав 183 тис. 665 грн, 54 тис. 908 грн, 27 тис. заробітної плати за основним місцем роботи, 6 тис. 252 зарплати за сумісництвом.

Також він має дохід від відчуження нерухомого майна - 366 тис. 22 грн.

Але за інформацією ресурсу "народне НАЗК", у нібито його співмешканки є сім квартир, земельні ділянки та елітні авто.

Нагадаємо, Кабмін призначив головою Нацполіції Сергія Князєва.

Напередодні А.Аваков запропонував В.Гройсману кандидатуру С.Князєва на посаду глави Нацполіції.

А.Аваков зазначив, що запропонував кандидатуру С.Князєва за результатами консультаційного конкурсу, який відбувався з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.

Нагадаємо, консультативна комісія обрала трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, а саме Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, одного з яких має обрати міністр внутрішніх справ і затвердити уряд.

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