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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кандидат в главы Еврокомиссии поделился планами борьбы с "Северным потоком-2"

Киев • УНН

 • 16793 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект “Северный поток-2”. Об этом политик рассказал в интервью польскому Newsweek, передает УНН.

Кандидат в главы Еврокомиссии поделился планами борьбы с "Северным потоком-2"

“Категорически отвергаю строительство газопровода „Северный поток-2“. Это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Европейского Союза, поэтому мы должны его заблокировать”, — сказал он.

Также Вебер заверил, что сделает “все возможное, чтобы остановить этот проект”. “У нас на данный момент уже есть инструменты для этого, я имею в виду директиву газовую и энергетическую. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз их изучу и посмотрю, какие у нас есть еще варианты, чтобы повлиять на этот проект”, — добавил политик, подчеркнув, что его позиция по этому вопросу ясна.

“Северный поток-2” противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован“, — подчеркнул он. В случае реализации этот проект, по его мнению, “значительно затронет интересы Украины, а в долгосрочной перспективе повлияет на цену газа для всей Европы”.

Напоминаем, в США назвали ситуацию в Керченском проливе проблемой для поставок СПГ Украине.

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