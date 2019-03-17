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Кандидат в глави Єврокомісії поділився планами боротьби з "Північним потоком-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Депутат Європарламенту від Німеччини, кандидат на пост глави Єврокомісії (ЄК) Манфред Вебер пообіцяв, що в разі якщо йому вдасться зайняти цю посаду, він зробить все можливе, щоб заблокувати проект “Північний потік-2”. Про це політик розповів в інтерв’ю польському Newsweek, передає УНН.

Кандидат в глави Єврокомісії поділився планами боротьби з "Північним потоком-2"

“Категорично відкидаю будівництво газопроводу „Північний потік-2“. Це не економічний проект, а чисто політичний, який знаходиться в протиріччі з інтересами Європейського Союзу, тому ми повинні його заблокувати ”, - сказав він.

Також Вебер запевнив, що зробить “все можливе, щоб зупинити цей проект”. “У нас на даний момент вже є інструменти для цього, я маю на увазі директиву газову та енергетичну. І якщо я стану главою Єврокомісії, я ще раз їх вивчу і подивлюся, які у нас є ще варіанти, щоб вплинути на цей проект”, — додав політик, підкресливши, що його позиція з цього питання зрозуміла.

“Північний потік-2” суперечить європейським інтересам і повинен бути заблокований“, — підкреслив він. У разі реалізації цей проект, на його думку, “значно торкнеться інтересів України, а в довгостроковій перспективі вплине на ціну газу для всієї Європи”.

Нагадуємо, у США назвали ситуацію в Керченській протоці проблемою для поставок СПГ Україні.

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