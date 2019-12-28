Кандидат в президенты США Блумберг отказался от денег спонсоров для предвыборной кампании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии намерен получить поддержку влиятельных спонсоров, но отказывается принимать от них пожертвования. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
По данным телеканала, Блумберг выложил план ведения предвыборной борьбы 19 декабря на закрытой встрече с 90 предпринимателями, включая руководителей нью-йоркских частных компаний. Среди них — инвестор Блэр Еффрон, член руководства инвестиционной группы Blackstone Джонатан Грэй, магнат в области недвижимости Уильям Рудин, основатель консалтинговой компании Signum Global Чарльз Майерс и жена бывшего гендиректора системы безналичных платежей American Express Кена Ченолта. Ряд участников встречи поддерживают других претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Еффрон, например, недавно объявил о решении стать спонсором бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Согласно публикации, миллиардер Блумберг заверил предпринимателей, что намерен финансировать свою предвыборную кампанию за собственный счет. При этом он выразил заинтересованность в том, чтобы представители крупного бизнеса оказали ему поддержку своим влиянием прежде всего в предпринимательской сообществе. Экс-мэр рассказал о планах сосредоточить усилия на Пенсильвании, Висконсине, Огайо и Мичигане — четырех штатах, где демократы уступили республиканцам на президентских выборах 2016 года. Кроме того, Блумберг ставит задачу раньше своих соперников укрепить позиции во всех 17 штатах, где в “супервторник”, 3 марта, пройдут выборы делегатов на национальном съезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блумберг сложил с себя полномочия посла ООН для участия в президентской гонке в США
Представитель предвыборного штаба бывшего мэра Марк Лавогна сообщил телеканалу, что данная встреча действительно имела место и была посвящена поддержке Демократической партии и методам достижения успеха в гонке.
“Майкл разъяснил многочисленной и разнообразной группе активных нью-йоркцев, как он может стать кандидатом (в президенты США от демократов) и почему у него выше шансы для нанесения поражения Дональду Трампу. Во-вторых, надо было объяснить, зачем нужно помогать Демократической партии устранить финансовое преимущество Трампа и республиканцев по всей стране”, — сказал он.
В конце ноября бизнесмен объявил, что выдвигается в кандидаты на выборах президента в 2020 году от Демократической партии.
Состояние Майкла Блумберга оценивают в 52 миллиарда долларов США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В предвыборной кампании Майкла Блумберга использовали работу заключенных