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Кандидат у президенти США Блумберг відмовився від грошей спонсорів для передвиборної кампанії

Кандидат у президенти США Блумберг відмовився від грошей спонсорів для передвиборної кампанії

Київ • УНН

 • 11984 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг у боротьбі за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії має намір здобути підтримку впливових спонсорів, але відмовляється приймати від них пожертви. Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на власні джерела, передає УНН.

За даними телеканалу, Блумберг виклав план ведення передвиборної боротьби 19 грудня на закритій зустрічі з 90 підприємцями, включаючи керівників нью-йоркських приватних компаній. Серед них — інвестор Блер Еффрон, член керівництва інвестиційної групи Blackstone Джонатан Грей, магнат в області нерухомості Вільям Рудін, засновник консалтингової компанії Signum Global Чарльз Майерс і дружина колишнього гендиректора системи безготівкових платежів American Express Кена Ченолта. Ряд учасників зустрічі підтримують інших претендентів на висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії. Еффрон, наприклад, недавно оголосив про рішення стати спонсором колишнього віце-президента США Джозефа Байдена.

Відповідно до публікації, мільярдер Блумберг запевнив підприємців, що має намір фінансувати свою передвиборну кампанію за власний рахунок. При цьому він висловив зацікавленість в тому, щоб представники великого бізнесу надали йому підтримку своїм впливом насамперед в підприємницькому співтоваристві. Екс-мер розповів про плани зосередити зусилля на Пенсільванії, Вісконсині, Огайо і Мічигані — чотирьох штатах, де демократи поступилися республіканцям на президентських виборах 2016 року. Крім того, Блумберг ставить задачу раніше своїх суперників зміцнити позиції у всіх 17 штатах, де в “супервівторок”, 3 березня, пройдуть вибори делегатів на національному з’їзді.

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Представник передвиборного штабу колишнього мера Марк Лавогна повідомив телеканалу, що дана зустріч дійсно мала місце і була присвячена підтримці Демократичної партії і методам досягнення успіху в гонці.

“Майк роз’яснив численній і різноманітній групі політично активних нью-йоркців, як він може стати кандидатом (у президенти США від демократів) і чому у нього вище шанси для нанесення ураження Дональда Трампа. По-друге, треба було пояснити, навіщо потрібно допомагати Демократичної партії усунути фінансову перевагу Трампа і республіканців по всій країні”, — сказав він.

Наприкінці листопада бізнесмен оголосив, що висувається у кандидати на виборах президента у 2020 році від Демократичної партії.

Статки Майкла Блумберга оцінюють в 52 мільярди доларів США.

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