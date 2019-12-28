Кандидат у президенти США Блумберг відмовився від грошей спонсорів для передвиборної кампанії

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг у боротьбі за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії має намір здобути підтримку впливових спонсорів, але відмовляється приймати від них пожертви. Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на власні джерела, передає УНН.