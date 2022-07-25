Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак обрушился с критикой на Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Риши Сунак пообещал принять жесткие меры в отношении Китая, если он станет следующим премьер-министром Великобритании, назвав азиатскую сверхдержаву «угрозой номер один» для внутренней и глобальной безопасности, передает УНН, ссылаясь на AFP.
Детали
Заявление бывшего министра финансов было сделано после того, как его соперница в двух последних гонках за лидерство в правящей Консервативной партии Лиз Трасс обвинила его в слабости по отношению к Китаю и россии.
Предложения Сунака включают в себя закрытие всех 30 институтов Конфуция в Великобритании, что предотвратит распространение влияния Китая через культурные и языковые программы.
Он также пообещал «изгнать КПК (Коммунистическую партию Китая) из наших университетов», заставив высшие учебные заведения раскрывать информацию об иностранном финансировании.
Британское разведывательное агентство MI5 будет использоваться для борьбы с китайским шпионажем, и Сунак будет стремиться к налаживанию международного сотрудничества в «стиле НАТО» для борьбы с китайскими угрозами в киберпространстве.
Сунак заявил, что Китай «ворует технологии и проникает в университеты» и «поддерживает» владимира путина покупая российскую нефть, а также пытается запугивать соседей, включая Тайвань.
Он обрушился с критикой на глобальную схему Китая «Один пояс, один путь», которая «сваливает на развивающиеся страны непреодолимую задолженность».
«Они пытают, задерживают и внушают идеологию своим собственным людям, в том числе в Синьцзяне и Гонконге, нарушая права человека», — добавил он.
«Хватит. Слишком долго политики в Британии и на всем Западе расстилали красную дорожку и закрывали глаза на мерзкую деятельность и амбиции Китая. Я изменю это в первый день как премьер-министр».
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Внимание к Пекину совпадает с предупреждениями МИ5 и ФБР о всплеске китайского коммерческого шпионажа на Западе.
В марте прошлого года в комплексном обзоре безопасности, обороны и внешней политики Китай был назван «наибольшей государственной угрозой экономической безопасности Великобритании».