Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак обрушился с критикой на Китай

ukru
14 марта, 19:57 • 103069 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 118327 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 108032 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138890 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138520 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113250 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106839 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93056 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111453 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136879 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 69077 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 58241 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 34594 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 45059 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 32414 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 21733 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 236349 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266367 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203335 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 208362 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 103069 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101576 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119485 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121929 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129198 просмотра
Актуальное
Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак обрушился с критикой на Китай

Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак обрушился с критикой на Китай

Киев • УНН

 • 317150 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Риши Сунак пообещал принять жесткие меры в отношении Китая, если он станет следующим премьер-министром Великобритании, назвав азиатскую сверхдержаву «угрозой номер один» для внутренней и глобальной безопасности, передает УНН, ссылаясь на AFP.

Детали

Заявление бывшего министра финансов было сделано после того, как его соперница в двух последних гонках за лидерство в правящей Консервативной партии Лиз Трасс обвинила его в слабости по отношению к Китаю и россии.

Предложения Сунака включают в себя закрытие всех 30 институтов Конфуция в Великобритании, что предотвратит распространение влияния Китая через культурные и языковые программы.

Он также пообещал «изгнать КПК (Коммунистическую партию Китая) из наших университетов», заставив высшие учебные заведения раскрывать информацию об иностранном финансировании.

Британское разведывательное агентство MI5 будет использоваться для борьбы с китайским шпионажем, и Сунак будет стремиться к налаживанию международного сотрудничества в «стиле НАТО» для борьбы с китайскими угрозами в киберпространстве.

Сунак заявил, что Китай «ворует технологии и проникает в университеты» и «поддерживает» владимира путина покупая российскую нефть, а также пытается запугивать соседей, включая Тайвань.

Он обрушился с критикой на глобальную схему Китая «Один пояс, один путь», которая «сваливает на развивающиеся страны непреодолимую задолженность».

«Они пытают, задерживают и внушают идеологию своим собственным людям, в том числе в Синьцзяне и Гонконге, нарушая права человека», — добавил он.

«Хватит. Слишком долго политики в Британии и на всем Западе расстилали красную дорожку и закрывали глаза на мерзкую деятельность и амбиции Китая. Я изменю это в первый день как премьер-министр».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель разведки МИ-6 заявил, что Китай, россия и Иран являются главными в списке угроз Великобритании

Добавим

Внимание к Пекину совпадает с предупреждениями МИ5 и ФБР о всплеске китайского коммерческого шпионажа на Западе.

В марте прошлого года в комплексном обзоре безопасности, обороны и внешней политики Китай был назван «наибольшей государственной угрозой экономической безопасности Великобритании».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы