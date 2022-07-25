Кандидат у прем'єри Британії Ріші Сунак обрушився із критикою на Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Ріші Сунак пообіцяв вжити жорстких заходів щодо Китаю, якщо він стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії, назвавши азіатську наддержаву «загрозою номер один» для внутрішньої та глобальної безпеки, передає УНН, з посиланням на AFP.
Деталі
Заява колишнього міністра фінансів була зроблена після того, як його суперниця у двох останніх перегонах за лідерство в правлячій Консервативній партії Ліз Трасс звинуватила його у слабкості щодо Китаю та росії.
Пропозиції Сунака включають закриття всіх 30 інститутів Конфуція у Великій Британії, що запобіжить поширенню впливу Китаю через культурні та мовні програми.
Він також пообіцяв «вигнати КПК (Комуністичну партію Китаю) з наших університетів», змусивши вищі навчальні заклади розкривати інформацію про іноземне фінансування.
Британське розвідувальне агентство MI5 використовуватиметься для боротьби з китайським шпигунством, і Сунак прагнутиме налагодження міжнародного співробітництва в «стилі НАТО» для боротьби з китайськими загрозами в кіберпросторі.
Сунак заявив, що Китай «краде технології та проникає до університетів» і «підтримує» володимира путіна купуючи російську нафту, а також намагається залякувати сусідів, включаючи Тайвань.
Він обрушився з критикою на глобальну схему Китаю «Один пояс, один шлях», яка «звалює на країни, що розвиваються, непереборну заборгованість».
«Вони катують, затримують і вселяють ідеологію своїм власним людям, у тому числі в Сіньцзяні та Гонконгу, порушуючи права людини», — додав він.
«Досить. Надто довго політики у Британії та на всьому Заході розстелювали червону доріжку та заплющували очі на мерзенну діяльність та амбіції Китаю. Я зміню це в перший день як прем'єр-міністр».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Керівник розвідки МІ-6 заявив, що Китай, росія та Іран є головними в списку загроз Великої Британії
Додамо
Увага до Пекіна збігається з попередженнями МІ5 та ФБР про сплеск китайського комерційного шпигунства на Заході.
У березні минулого року в комплексному огляді безпеки, оборони та зовнішньої політики Китай було названо «найбільшою державною загрозою економічній безпеці Великої Британії».