Кандидат на пост министра обороны Латвии пообещал внедрять опыт войны в Украине

Полковник Национальных вооруженных сил Латвии Райвис Мелнис, которого премьер-министр Эвика Силиня выдвинула на должность министра обороны, заявил, что намерен сделать оборонный сектор страны более гибким и эффективным, используя опыт войны в Украине. Об этом сообщает LSM, пишет УНН.

Детали

Мелнис отметил, что планирует ускорить интеграцию новейших технологий в систему национальной обороны Латвии, опираясь на украинский боевой опыт.

Я прихожу на эту должность с профессиональной миссией сделать оборонный сектор намного эффективнее, а также гибче, опираясь на опыт украинской войны – заявил он.

В Латвии хотят привлечь украинских специалистов

Мелнис также сообщил, что хочет привлечь специалистов Вооруженных сил Украины для подготовки латвийских военных в сфере противодействия беспилотникам.

По его словам, украинские специалисты могли бы помочь в создании мобильных групп противовоздушной обороны и их развертывании вдоль границы.

Отдельно кандидат на должность министра подчеркнул необходимость развития военной промышленности и ее более тесной интеграции с Национальными вооруженными силами Латвии для более эффективного реагирования на современные угрозы.

Райвис Мелнис служит в Национальных вооруженных силах Латвии с 1998 года и в настоящее время является представителем Министерства обороны страны в Украине. Для назначения на должность министра обороны ему придется оставить военную службу.

