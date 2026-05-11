Кандидат на пост министра обороны Латвии пообещал внедрять опыт войны в Украине

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Райвис Мелнис планирует привлечь специалистов ВСУ для обучения латвийских военных противодействию дронам. Он стремится сделать оборонный сектор более эффективным.

Кандидат на пост министра обороны Латвии пообещал внедрять опыт войны в Украине

Полковник Национальных вооруженных сил Латвии Райвис Мелнис, которого премьер-министр Эвика Силиня выдвинула на должность министра обороны, заявил, что намерен сделать оборонный сектор страны более гибким и эффективным, используя опыт войны в Украине. Об этом сообщает LSM, пишет УНН.

Детали

Мелнис отметил, что планирует ускорить интеграцию новейших технологий в систему национальной обороны Латвии, опираясь на украинский боевой опыт.

Я прихожу на эту должность с профессиональной миссией сделать оборонный сектор намного эффективнее, а также гибче, опираясь на опыт украинской войны

– заявил он.

В Латвии хотят привлечь украинских специалистов

Мелнис также сообщил, что хочет привлечь специалистов Вооруженных сил Украины для подготовки латвийских военных в сфере противодействия беспилотникам.

По его словам, украинские специалисты могли бы помочь в создании мобильных групп противовоздушной обороны и их развертывании вдоль границы.

Отдельно кандидат на должность министра подчеркнул необходимость развития военной промышленности и ее более тесной интеграции с Национальными вооруженными силами Латвии для более эффективного реагирования на современные угрозы.

Райвис Мелнис служит в Национальных вооруженных силах Латвии с 1998 года и в настоящее время является представителем Министерства обороны страны в Украине. Для назначения на должность министра обороны ему придется оставить военную службу.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира