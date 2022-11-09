Кандидат на пост президента НОК Жан Беленюк представит свою программу на НСК "Олимпийский"

Детали

Презентация состоится 10 ноября в 12 часов на НСК "Олимпийский". В программе мероприятия предусмотрено представление команды Беленюка и всех планов деятельности Национального олимпийского комитета, которые спортсмен планирует воплотить в случае победы на выборах президента НОК.

Дополнение

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Елена Белосюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.