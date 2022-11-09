Кандидат на посаду президента НОК Жан Беленюк презентує свою програму на НСК "Олімпійський"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидат на посаду президента Національного Олімпійського комітету, народний депутат України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк завтра проведе презентацію своєї передвиборчої програми, передає УНН.
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Презентація відбудеться 10 листопада о 12 годині на НСК "Олімпійський". У програмі заходу передбачено представлення команди Беленюка та всіх планів стосовно діяльності Національного олімпійського комітету, які спортсмен планує втілити у разі перемоги на виборах президента НОК.
Доповнення
Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують четверо кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олена Білосюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цьогоріч відмовився від участі у виборах.