Кандидат на посаду президента НОК Жан Беленюк презентує свою програму на НСК "Олімпійський"

Деталі

Презентація відбудеться 10 листопада о 12 годині на НСК "Олімпійський". У програмі заходу передбачено представлення команди Беленюка та всіх планів стосовно діяльності Національного олімпійського комітету, які спортсмен планує втілити у разі перемоги на виборах президента НОК.

Доповнення

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують четверо кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олена Білосюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цьогоріч відмовився від участі у виборах.