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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Кандидат на посаду президента НОК Жан Беленюк презентує свою програму на НСК "Олімпійський"

Кандидат на посаду президента НОК Жан Беленюк презентує свою програму на НСК "Олімпійський"

Київ • УНН

 • 497096 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидат на посаду президента Національного Олімпійського комітету, народний депутат України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк завтра проведе презентацію своєї передвиборчої програми, передає УНН.

Деталі

Презентація відбудеться 10 листопада о 12 годині на НСК "Олімпійський". У програмі заходу передбачено представлення команди Беленюка та всіх планів стосовно діяльності Національного олімпійського комітету, які спортсмен планує втілити у разі перемоги на виборах президента НОК.

Доповнення

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують четверо кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олена Білосюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цьогоріч відмовився від участі у виборах.

Українські Національні Новини

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