Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  107078 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  107177 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  135811 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  128264 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165705 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130275 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206394 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193342 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183066 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153018 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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4 апреля 2024, 15:10  •  344757 просмотра
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  403985 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  471271 просмотра

Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

Украинские хакеры вывели из строя 87 000 датчиков различных систем оповещения по всей москве и подмосковье, уничтожили 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании "Москоллектор".

Война •   •  3809 просмотра
Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Впервые, в рамках программы медицинских гарантий стала доступной бесплатная услуга по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Общество •   •  17978 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

Во время визита в Харьковскую область Зеленский заслушал военный доклад об обороне региона, ситуации с противовоздушной обороной и способности Украины уничтожать российские ракеты и беспилотники.

Война •   •  6167 просмотра
Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

УЕФА усилил безопасность на стадионах четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов в Мадриде, Париже и Лондоне из-за угроз ИГИЛ совершить теракты во время матчей.

спорт •   •  5252 просмотра
ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

Украина предложила рф обменять военнопленных, исповедующих ислам и католиков в соотношении 1 к 4, с возвращением большего количества российских заключенных, но россия отказалась от этого предложения даже после призыва Папы Римского к обмену пленными.

Война •   •  6603 просмотра
россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов хочет ускорить предоставление Украине пакетов военной помощи, подчеркивая насущную необходимость укрепления обороноспособности Киева.

Война •   •  8970 просмотра
Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

Правоохранителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Его подозревают в убийстве подростка на станции киевского фуникулера.

Киев •   •  7608 просмотра
Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

Дэвид Кэмерон провел встречу с Трампом и призвал республиканцев поддержать Украину

Дэвид Кэмерон встретился с Дональдом Трампом, чтобы призвать республиканцев поддержать помощь Украине на фоне тупика в Конгрессе по пакету помощи Киеву на 60 миллиардов долларов.

Война •   •  10339 просмотра
Дэвид Кэмерон провел встречу с Трампом и призвал республиканцев поддержать Украину

"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области

Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области.

Общество •   •  8530 просмотра
"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области

Для создания надлежащих условий в местах лишения свободы необходимо внести законодательные изменения - заместитель министра юстиции

Необходимы законодательные изменения для создания надлежащих условий в тюрьмах и обеспечения соблюдения Европейской конвенции по правам человека.

Общество •   •  8896 просмотра
Для создания надлежащих условий в местах лишения свободы необходимо внести законодательные изменения - заместитель министра юстиции