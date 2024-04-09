Компания "Москоллектор" отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы рф. Украинские хакеры выключили 87 тысяч датчиков различных систем оповещения по всей москве и подмосковье. Кроме того, уничтожено 70 серверов и не менее 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты). Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

По данным источников, это была операция хакерской группы "BLACKJACK", которая приближена к кибердепартаменту СБУ.

"Сейчас работа объекта критической инфраструктуры москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и чрезвычайные происшествия. Восстановление ее функционирования займет от 15 до 30 суток. Пожелаем различных техногенных катастроф москве в эти дни", - сообщает собеседник УНН.

Дополнение

Ранее источники УНН сообщали, что хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили российский дата-центр OwenCloud.ru, которым пользовался военно-промышленный комплекс рф, нефтегаз и телеком. Ликвидировано более 300Тб данных.