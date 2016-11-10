Канал незаконного ввоза горнолыжного снаряжения ликвидировали в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали канал незаконного ввоза горнолыжного снаряжения стоимостью более 10 млн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
Установлено, что группой лиц с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировано предприятие на 20-летнюю гражданку, которая не принимала участия в его финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и не предоставляла таких полномочий другим лицам.
Вместе с тем в 2016 году от имени указанного предприятия из Китая, Тайваня и Польши осуществлялся импорт товаров (части детских аттракционов, холодильное оборудование, запчасти к велосипедам, посуда и горнолыжный инвентарь) по заниженным ценам.
Также установлено, что в октябре 2016 года предприятие-фигурант подало предварительную электронную декларацию, которой задекларировало намерение импортировать на территорию Украины горнолыжное снаряжение на сумму около 1 млн грн. Проверкой установлено, что стоимость указанного товара занижена более чем в 10 раз, соответственно, фактическая ориентировочная стоимость задекларированного товара составляет более 10 млн грн.
По результатам обыска полуприцепа на территории одного из таможенных постов Киевской таможни, который использовался фигурантами для импорта товаров, обнаружено и изъято горнолыжное снаряжение стоимостью более 10 млн грн.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.205 УК Украины. Следственные действия продолжаются.