Канал незаконного ввезення гірськолижного спорядження ліквідували у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві співробітники податкової міліції ліквідували канал незаконного ввозу гірськолижного спорядження вартістю понад 10 млн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
Встановлено, що групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності зареєстровано підприємство на 20-річну громадянку, яка не брала участі в його фінансово-господарській та зовнішньоекономічній діяльності та не надавала таких повноважень іншим особам.
Разом з тим у 2016 році від імені вказаного підприємства з Китаю, Тайваню та Польщі здійснювався імпорт товарів (частини дитячих атракціонів, холодильне обладнання, запчастини до велосипедів, посуд та гірськолижний інвентар) за заниженими цінами.
Також встановлено, що в жовтні 2016 року підприємство-фігурант подало попередню електронну декларацію, якою задекларувало намір імпортувати на територію України гірськолижне спорядження на суму близько 1 млн грн. Перевіркою встановлено, що вартість вказаного товару занижено в понад 10 разів, відповідно, фактична орієнтовна вартість задекларованого товару складає більше 10 млн грн.
За результатами обшуку напівпричепу на території одного з митних постів Київської митниці, який використовувався фігурантами для імпорту товарів, виявлено та вилучено гірськолижне спорядження вартістю понад 10 млн грн.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.205 КК України. Слідчі дії тривають.