Канадская провинция закрыла школы для очного обучения до осени из-за всплеска коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд объявил в среду, что школы Онтарио не будут открываться для очного обучения до конца учебного года. Премьер заявил, что в этом месяце школы продолжат обучать школьников онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оttawa Сitizen.
Детали
Школы по всей провинции перевели обучение в онлайн в середине апреля на фоне растущей третьей волны вируса.
Признавая, что пандемия трудно сказалась на детях, премьер-министр сказал, что если дети вернутся в школу до того, как будет вакцинировано больше учеников и сотрудников, это может привести к тысячам новых случаев и распространению опасных вариантов коронавируса.
"Это был тяжелый выбор, но я не буду рисковать нашими детьми", - сказал он.
Министр образования Степехен Лечче сказал, что закрытие школ для очного обучения защитит детей и поможет безопасно вернуться в школу в сентябре.
Дополнение
В среду провинция Онтарио сообщила о 733 новых случаях заражения, что чуть выше 699 случаев, зарегистрированных во вторник, что является самым низким уровнем за семь месяцев. Общее количество подтвержденных случаев сейчас составляет 532 891.
В провинции зарегистрировано 25 новых смертей, в результате чего общее число погибших составило 8 791 человек. В настоящее время в больницах Онтарио находятся 708 человек с симптомами COVID-19, из них 576 находятся в отделении интенсивной терапии и 399 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.
На данный момент в провинции было введено 9 082 025 доз вакцины, причем за последние семь дней было введено около миллиона доз, сообщила в Твиттер министр здравоохранения Кристин Эллиотт.