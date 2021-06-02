Канадская провинция закрыла школы для очного обучения до осени из-за всплеска коронавируса

Детали

Школы по всей провинции перевели обучение в онлайн в середине апреля на фоне растущей третьей волны вируса.

Признавая, что пандемия трудно сказалась на детях, премьер-министр сказал, что если дети вернутся в школу до того, как будет вакцинировано больше учеников и сотрудников, это может привести к тысячам новых случаев и распространению опасных вариантов коронавируса.

"Это был тяжелый выбор, но я не буду рисковать нашими детьми", - сказал он.

Министр образования Степехен Лечче сказал, что закрытие школ для очного обучения защитит детей и поможет безопасно вернуться в школу в сентябре.

Дополнение

В среду провинция Онтарио сообщила о 733 новых случаях заражения, что чуть выше 699 случаев, зарегистрированных во вторник, что является самым низким уровнем за семь месяцев. Общее количество подтвержденных случаев сейчас составляет 532 891.

В провинции зарегистрировано 25 новых смертей, в результате чего общее число погибших составило 8 791 человек. В настоящее время в больницах Онтарио находятся 708 человек с симптомами COVID-19, из них 576 находятся в отделении интенсивной терапии и 399 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

На данный момент в провинции было введено 9 082 025 доз вакцины, причем за последние семь дней было введено около миллиона доз, сообщила в Твиттер министр здравоохранения Кристин Эллиотт.