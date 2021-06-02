Канадська провінція закрила школи для очного навчання до осені через сплеск коронавірусу

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 25582 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 97744 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 142310 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 126430 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 133423 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95174 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80830 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 180206 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88276 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 275409 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 52053 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 60267 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 15781 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 24477 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 40987 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 145904 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 180198 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 275404 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 443590 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 430283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3136 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31630 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37165 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37636 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38665 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Канадська провінція закрила школи для очного навчання до осені через сплеск коронавірусу

Київ • УНН

 • 17835 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Дуг Форд оголосив в середу, що школи Онтаріо не будуть відкриватися для очного навчання до кінця навчального року. Прем'єр заявив, що в цьому місяці школи продовжать навчати школярів онлайн. Про це інформує УНН з посиланням на Оttawa Сitizen.

Канадська провінція закрила школи для очного навчання до осені через сплеск коронавірусу

Деталі

Школи по всій провінції перевели навчання в онлайн в середині квітня на тлі зростаючої третьої хвилі вірусу.

Визнаючи, що пандемія важко позначилася на дітях, прем'єр-міністр сказав, що якщо діти повернуться в школу до того, як буде вакциновано більше учнів і співробітників, це може призвести до тисяч нових випадків і поширенню небезпечних варіантів коронавірусу.

"Це був важкий вибір, але я не буду ризикувати нашими дітьми", - сказав він.

Міністр освіти Степехен Лечче сказав, що закриття шкіл для очного навчання захистить дітей і допоможе безпечно повернутися в школу у вересні.

Доповнення

У середу провінція Онтаріо повідомила про 733 нові випадки зараження, що трохи вище 699 випадків, зареєстрованих у вівторок, що є найнижчим рівнем за сім місяців. Загальна кількість підтверджених випадків зараз становить 532 891.

У провінції зареєстровано 25 нових смертей, в результаті чого загальне число загиблих склало 8 791 осіб. В даний час в лікарнях Онтаріо перебувають 708 осіб з симптомами COVID-19, з них 576 знаходяться у відділенні інтенсивної терапії та 399 пацієнтів знаходяться на штучній вентиляції легенів.

На даний момент в провінції було введено 9 082 025 доз вакцини, причому за останні сім днів було введено близько мільйона доз, повідомила в Твіттер міністр охорони здоров'я Крістін Елліотт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68