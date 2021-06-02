Канадська провінція закрила школи для очного навчання до осені через сплеск коронавірусу

Деталі

Школи по всій провінції перевели навчання в онлайн в середині квітня на тлі зростаючої третьої хвилі вірусу.

Визнаючи, що пандемія важко позначилася на дітях, прем'єр-міністр сказав, що якщо діти повернуться в школу до того, як буде вакциновано більше учнів і співробітників, це може призвести до тисяч нових випадків і поширенню небезпечних варіантів коронавірусу.

"Це був важкий вибір, але я не буду ризикувати нашими дітьми", - сказав він.

Міністр освіти Степехен Лечче сказав, що закриття шкіл для очного навчання захистить дітей і допоможе безпечно повернутися в школу у вересні.

Доповнення

У середу провінція Онтаріо повідомила про 733 нові випадки зараження, що трохи вище 699 випадків, зареєстрованих у вівторок, що є найнижчим рівнем за сім місяців. Загальна кількість підтверджених випадків зараз становить 532 891.

У провінції зареєстровано 25 нових смертей, в результаті чого загальне число загиблих склало 8 791 осіб. В даний час в лікарнях Онтаріо перебувають 708 осіб з симптомами COVID-19, з них 576 знаходяться у відділенні інтенсивної терапії та 399 пацієнтів знаходяться на штучній вентиляції легенів.

На даний момент в провінції було введено 9 082 025 доз вакцини, причому за останні сім днів було введено близько мільйона доз, повідомила в Твіттер міністр охорони здоров'я Крістін Елліотт.