Канадка выиграла последнее "золото" по фристайлу на Олимпийских играх-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Пхенчхане (Южная Корея) состоялся розыгрыш заключительного комплекта медалей Олимпийских игр-2018 в фристайле, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В дисциплине ски-кросс победу праздновала уроженка Канады Келси Серва, которая на предыдущей Олимпиаде в ски-кросс завоевала серебряную награду.
Другая канадка Бриттани Фелан стала обладательницей серебряной медали, а швейцарка Фанни Смит поднялась на третье место на подиуме.
Таким образом, Серва принесла сборной Канады 10-е “золото” на текущей Олимпиаде, всего в активе канадской команды 26 медалей.
Заметим, что представители Канады завоевали наибольшее количество медалей во фристайле на ОИ-2018 — 4 “золотые”, 2 “серебряные” и 1 “бронзовую”.