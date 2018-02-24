Канадка выиграла последнее "золото" по фристайлу на Олимпийских играх-2018

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60636 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73372 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76266 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106581 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100204 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104469 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111460 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117065 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122759 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134264 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Канадка выиграла последнее "золото" по фристайлу на Олимпийских играх-2018

Канадка выиграла последнее "золото" по фристайлу на Олимпийских играх-2018

Киев  •  УНН

 • 8804 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Пхенчхане (Южная Корея) состоялся розыгрыш заключительного комплекта медалей Олимпийских игр-2018 в фристайле, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В дисциплине ски-кросс победу праздновала уроженка Канады Келси Серва, которая на предыдущей Олимпиаде в ски-кросс завоевала серебряную награду.

Другая канадка Бриттани Фелан стала обладательницей серебряной медали, а швейцарка Фанни Смит поднялась на третье место на подиуме.
Таким образом, Серва принесла сборной Канады 10-е “золото” на текущей Олимпиаде, всего в активе канадской команды 26 медалей.

Заметим, что представители Канады завоевали наибольшее количество медалей во фристайле на ОИ-2018 — 4 “золотые”, 2 “серебряные” и 1 “бронзовую”.

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