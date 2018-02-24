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Канадка виграла останнє "золото" з фрістайлу на Олімпійських іграх-2018

Київ • УНН

 • 8805 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Пхьончхані (Південна Корея) відбувся розіграш заключного комплекту медалей Олімпійських ігор-2018 у фрістайлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

У дисципліні скі-кросс перемогу святкувала уродженка Канади Келсі Серва, яка на попередній Олімпіаді в скі-кроссі виборола срібну нагороду.

Інша канадка Бріттані Фелан стала володаркою срібної медалі, а швейцарка Фанні Сміт піднялася на третє місце на подіумі.
Таким чином, Серва принесла збірній Канади 10-е “золото” на поточній Олімпіаді, всього в активі канадської команди 26 медалей.

Зауважимо, що представники Канади вибороли найбільшу кількість медалей у фрістайлі на ОІ-2018 — 4 “золоті”, 2 “срібні” та 1 “бронзову”.

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