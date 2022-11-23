Канада вводит санкции против белорусских компаний и других чиновников, поддерживающих войну в Украине

Детали

Министерство иностранных дел Канады заявило, что введет санкции против еще 22 белорусских чиновников, а также 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, машиностроением, банковской деятельностью и железнодорожным транспортом.

В нем сказано, что среди должностных лиц были некоторые "участники размещения и транспортировки российского военного персонала и оборудования, привлеченных к вторжению в Украину".

Канада является одной из нескольких стран, наложивших высокие финансовые санкции на Россию за ее вторжение в Украину, для которой она использовала Беларусь как плацдарм.

По данным МИД, страна ввела санкции против более 1500 человек и групп, в том числе из Беларуси.

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