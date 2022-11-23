Канада запроваджує санкції проти білоруських компаній та інших чиновників, які підтримують війну в Україні

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Міністерство закордонних справ Канади заявило, що введе санкції проти ще 22 білоруських чиновників, а також 16 білоруських компаній, які займаються військовим виробництвом, технологіями, машинобудуванням, банківською діяльністю та залізничним транспортом.

У ньому сказано, що серед посадових осіб були деякі "співучасники розміщення та транспортування російського військового персоналу та обладнання, залучених до вторгнення в Україну".

Канада є однією з кількох країн, які наклали високі фінансові санкції на Росію за її вторгнення в Україну, для якої вона використовувала Білорусь як плацдарм.

За даними МЗС, країна запровадила санкції проти понад 1500 осіб і груп, у тому числі з Білорусі.

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