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Канада запроваджує санкції проти білоруських компаній та інших чиновників, які підтримують війну в Україні

Канада запроваджує санкції проти білоруських компаній та інших чиновників, які підтримують війну в Україні

Київ • УНН

 • 482872 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Канада заявила у вівторок, що запровадить додаткові санкції проти адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка за його підтримку війни Росії в Україні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство закордонних справ Канади заявило, що введе санкції проти ще 22 білоруських чиновників, а також 16 білоруських компаній, які займаються військовим виробництвом, технологіями, машинобудуванням, банківською діяльністю та залізничним транспортом.

У ньому сказано, що серед посадових осіб були деякі "співучасники розміщення та транспортування російського військового персоналу та обладнання, залучених до вторгнення в Україну".

Канада є однією з кількох країн, які наклали високі фінансові санкції на Росію за її вторгнення в Україну, для якої вона використовувала Білорусь як плацдарм.

За даними МЗС, країна запровадила санкції проти понад 1500 осіб і груп, у тому числі з Білорусі.

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