Уряд Канади випустив в обіг державні облігації для підтримки України

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"Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати хоробрий народ України, уряд Канади сьогодні запускає облігацію суверенітету України на суму 500 мільйонів доларів, про що вперше оголосив минулого місяця прем’єр-міністр. Кошти допоможуть уряду України, щоб він міг продовжувати надавати основні послуги українцям цієї зими, такі як пенсії, закупівля палива та відновлення енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Уряд Канади співпрацює з фінансовими установами-учасниками, щоб запропонувати зацікавленим канадцям можливість придбати державні облігації України номіналом 100 доларів США. Канадці, зацікавлені в придбанні цієї облігації, повинні зв’язатися зі своїм інвестиційним радником або фінансовою установою, починаючи з 21 до 29 листопада 2022 року.

Канадці, які придбають українські суверенні облігації, фактично придбаватимуть звичайні п’ятирічні облігації уряду Канади за приблизно поточною ставкою прибутку 3,3 відсотка, залежно від ринкових умов на момент випуску. Канадці можуть бути впевнені в безпеці своїх інвестицій, які повністю підтверджені кредитним рейтингом Канади AAA.

Після завершення випуску облігацій і за умови переговорів з Україною сума, яка дорівнює надходженням від облігацій, буде перерахована в Україну через рахунок для України, яким керує Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Нагадаємо

Канада надасть українській армії додаткову допомогу на 34 мільйони канадських доларів, зокрема оснастить зимовим одягом.